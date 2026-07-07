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Invitan a segundo concurso de canto

Por Carmen Hernández

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a segundo concurso de canto
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      CÁRDENAS. - El departamento de Cultura invita al segundo concurso de canto, las inscripciones se cierran el próximo 19 de julio, por lo que se espera haya mu8chos concursantes.  

      Todo está listo para llevar a cabo lo que será el segundo concurso de canto, Tu voz merece ser escuchada, donde podrán participar desde niños de 6 años hasta adultos, la participación deberá como solista.

      Las personas interesadas en participar deberán de presentar copia de INE y acta de nacimiento al departamento de Cultura. 

      Se estará calificando dicción, interpretación, afinación y cuadratura, así mismo se dio a conocer que la presentación de concursantes y el sorteo será el próximo 26 de julio a las 6 de la tarde en la explanada del Jardín Hidalgo, también habrá eliminatoria, semifinal y gran final. 

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      En la categoría infantil el premio será de 3 mil pesos al primer lugar, 2 mil al segundo lugar y mil al tercer lugar.

      En cuanto a la categoría libre, el primer lugar obtendrá 5 mil pesos, segundo lugar 3 mil y tercer lugar 2 mil pesos. 

      Se invita a toda la población para que participase y demuestre sus aptitudes en el canto.

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