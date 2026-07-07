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Valora Cruz Roja restringir auxilios durante festejos

Por Redacción

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD VALLES.- Valorará Cruz Roja elegir si acudir o no a eventos en donde haya celebraciones multitudinarias, dada la agresión a socorristas tanto de esta institución como de la Comisión Nacional de Emergencias que se han denunciado.

      Después de las agresiones recibidas por los que celebraban en la Glorieta Hidalgo, Verónica Ramírez Amaro refirió que pondrá a consideración de las autoridades estatales de la Benemérita institución el asunto y decidirán en breve cuáles serán las políticas de trabajo con respecto a los auxilios que se puedan brindar en este caso.

      Esto se desprende de las agresiones físicas que recibió el voluntario de la Comisión Nacional de Emergencias y los botellazos que reventaron contra la ambulancia de la Cruz Roja que acudió a recoger a un joven convulso, que cayó al suelo cuando sus compañeros de fiesta lo dejaron caer en el juego de moda "quiere volar".

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