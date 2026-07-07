Construirán una Unidad Administrativa Municipal

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RIOVERDE.- Se construirá una Unidad Administrativa Municipal donde se instalarán todas las oficinas se mudaran del Ayuntamiento, como parte de esta obra la alcaldía será transformada en un museo.

El presidente municipal Arnulfo Urbiola Román dio a conocer que será inaugurada la primera piedra de lo que será la Unidad Administrativa de la Presidencia, que será construida al lado de Soriana.

El edificio que se construirá constará de 3 o 4 pisos, un área de estacionamiento, además de otros implementos para hacerla servicial.

En cuanto al edificio de la Presidencia Municipal se llevarán a cabo las reuniones de Cabildo y la propuesta es de convertir el edificio en un museo, para que la población lo pueda visitar.

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Adelantó que en palacio de gobierno continuarán operando las cajas, para que la población pueda acudir a realizar sus pagos de cualquier impuesto municipal, finalizó.