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Anuncian severas sanciones por las quemas clandestinas

Por Carmen Hernández

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Anuncian severas sanciones por las quemas clandestinas
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      RIOVERDE.- Personal del departamento de Ecología realiza recorridos para detectar y atender quemas de basura clandestinas, además de aplicar las sanciones respectivas por realizar estas prácticas. 

      Establecen que está prohibido realizar quemas de basura, ya que muchas de las ocasiones se salen de control y llegan a provocar un incendio de grandes proporciones.  

      Señalan autoridades que a quien se le sorprenda se le aplicará una multa con un valor de 10 a 200 Umas. 

      Es por ello que se exhorta a la población en general para que no realice esta práctica, además de los daños y afectación al medio ambiente que llegan a provocar.  

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      Es importante que no realicen quemas, porque se pueden salir de control, afectando a terceras personas.

      Por lo que los operativos continuarán, para evitar que personas realicen este tipo prácticas que solo generan daños.

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