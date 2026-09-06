Calor provoca desabasto de agua: Dapas
Hay más consumo; llama a un uso responsable del líquido
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CIUDAD VALLES.- El organismo operador del agua, la Dapas justifica que, por las altas temperaturas que se resienten hay más demanda del preciado líquido y habría poca presión en zonas altas de la ciudad.
Vecinos de colonias ubicadas en zonas altas se han quejado de la falta de presión o de plano de la falta de agua en sus hogares y la Dapas, a través de un breve comunicado dio a conocer que por las altas temperaturas los tanques de abastecimiento no alcanzan a llenarse y por ese motivo, los lugares altos de Valles tendrían algunos problemas y piden a los ciudadanos hacer un uso responsable del agua, sin ningún tipo de desperdicio.
En un par de ocasiones durante este año, en las olas de calor se recomienda hacer un uso responsable del agua, como en este fin de semana.
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