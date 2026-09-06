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Se queda dormido, choca dos veces y acaba detenido en Valles

El conductor subió a una banqueta, golpeó un vehículo estacionado y terminó contra la puerta de una vivienda.

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 10:11 a.m.
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Se queda dormido, choca dos veces y acaba detenido en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un conductor presuntamente alcoholizado se quedó dormido al volante y provocó un percance vial en la zona centro; no hubo personas lesionadas.

      El accidente ocurrió este domingo, alrededor de las 7:30 de la mañana, en la calle Zaragoza, entre el bulevar México-Laredo y Galeana.

      De acuerdo con la información recabada, el hombre conducía una camioneta Chevrolet Equinox negra cuando perdió el control de la unidad.

      El vehículo subió a la banqueta y golpeó la parte posterior izquierda de otro automóvil que se encontraba estacionado. Después se impactó contra una puerta metálica de acceso a un domicilio.

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      El conductor resultó ileso y los daños materiales fueron mínimos.

      Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron al hombre y lo trasladaron a las celdas preventivas, mientras que la camioneta fue remolcada a un corralón.

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