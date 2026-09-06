logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Corporaciones auxilian a familias

Por Jesús Vázquez

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Corporaciones auxilian a familias
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Matehuala.- Elementos de las corporaciones de auxilio como Protección Civil y Bomberos, así como de las corporaciones policiaca estuvieron brindando apoyo durante la noche del viernes, debido a la fuerte tormenta que se registró en la ciudad.

      Las intensas lluvias provocaron inundaciones en varias calles, dejando algunos vehículos varados por las corrientes de agua, asimismo apoyaron a personas que se encontraban caminando por la vía pública y que ya no podían cruzar algunas calles debido a la cantidad de agua acumulada.

      Elementos de la Policía Municipal estuvieron muy activos durante la noche del viernes, por lo que implementaron un operativo especial para auxiliar a las personas que se encontraban en alguna situación de riesgo.

      Durante sus recorridos, los agentes localizaron a una persona de la tercera edad que se encontraba sola en el Parque Álvaro Obregón (PAO) y que, debido a la fuerte lluvia ya no podía continuar su camino, los agentes en la patrulla lo trasladaron hasta su domicilio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los agentes policiacos también localizaron a una mujer y dos menores en el cruce de las calles Reforma y Negrete, la familia en la patrulla fue trasladada a su domicilio y evitar que continuara bajo la lluvia.

      Por su parte, elementos de Protección Civil brindaron apoyo a una persona que se encontraba en silla de ruedas en la vía pública y que, debido a las fuertes lluvias, no pudo continuar su camino hacia su domicilio.

      Derivado de la fuerte tormenta, las corporaciones de auxilio y seguridad mantuvieron recorridos y atendieron diversos reportes, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y evitar que se registraran situaciones de mayor riesgo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores
      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores

      Abren ruta al Banco del Bienestar para adultos mayores

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los autobuses saldrán de la Eco Central desde las 5:20 horas y tendrán una frecuencia de diez minutos durante los periodos de pago

      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina
      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina

      Observaciones del IFSE se solventarán: Medina

      SLP

      Redacción

      Bendecirán útiles escolares en iglesias
      Bendecirán útiles escolares en iglesias

      Bendecirán útiles escolares en iglesias

      SLP

      Carmen Hernández

      Muere adulto mayor en su casa
      Muere adulto mayor en su casa

      Muere adulto mayor en su casa

      SLP

      Carmen Hernández