Corporaciones auxilian a familias

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Matehuala.- Elementos de las corporaciones de auxilio como Protección Civil y Bomberos, así como de las corporaciones policiaca estuvieron brindando apoyo durante la noche del viernes, debido a la fuerte tormenta que se registró en la ciudad.

Las intensas lluvias provocaron inundaciones en varias calles, dejando algunos vehículos varados por las corrientes de agua, asimismo apoyaron a personas que se encontraban caminando por la vía pública y que ya no podían cruzar algunas calles debido a la cantidad de agua acumulada.

Elementos de la Policía Municipal estuvieron muy activos durante la noche del viernes, por lo que implementaron un operativo especial para auxiliar a las personas que se encontraban en alguna situación de riesgo.

Durante sus recorridos, los agentes localizaron a una persona de la tercera edad que se encontraba sola en el Parque Álvaro Obregón (PAO) y que, debido a la fuerte lluvia ya no podía continuar su camino, los agentes en la patrulla lo trasladaron hasta su domicilio.

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Los agentes policiacos también localizaron a una mujer y dos menores en el cruce de las calles Reforma y Negrete, la familia en la patrulla fue trasladada a su domicilio y evitar que continuara bajo la lluvia.

Por su parte, elementos de Protección Civil brindaron apoyo a una persona que se encontraba en silla de ruedas en la vía pública y que, debido a las fuertes lluvias, no pudo continuar su camino hacia su domicilio.

Derivado de la fuerte tormenta, las corporaciones de auxilio y seguridad mantuvieron recorridos y atendieron diversos reportes, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos y evitar que se registraran situaciones de mayor riesgo.