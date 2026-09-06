Capacitan a los bomberos en las fugas de gas

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RIOVERDE.- Elementos del cuerpo de bomberos recibieron capacitación sobre el manejo de gas, para actualizarse y atender un auxilio sin riesgos para su salud.

El comandante del cuerpo de bomberos Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que se continúa con la capacitación de los tragahumo, como alternativa para que tengan menos riesgos en su integridad física al atender una emergencia.

Señaló que el curso de manejo de gas y atención durante emergencia de vehículos híbridos, es impartido por Adolfo y Miguel Benavente de la Asociación Mexicana de Bomberos.

tSeñaló que la finalidad es actualizar los conocimientos, preservar la integridad de la ciudadanía en caso de una contingencia.

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