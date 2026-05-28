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Aprueba el Cabildo instalar parquímetros

Se definirá el asunto en consulta pública a realizarse en el mes de junio

Por Carmen Hernández

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Aprueba el Cabildo instalar parquímetros
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      RIOVERDE.- El cuerpo edilicio autorizó una consulta pública para el proyecto de instalación de parquímetros, que se realizará el 17 de junio. 

      En reunión de Cabildo celebrada en el Salón Fausto Izar Charre, la orden del día fue el análisis y en su caso la aprobación para iniciar el proceso de proyecto de instalación de parquímetros, una vez que se despejaron las dudas a los integrantes de Cabildo, fue aprobado. 

      El alcalde Arnulfo Urbiola Román, dio a conocer que la consulta se desarrollará el próximo 17 de junio, lo que se busca es que la gente participe y opine si quiere o no los parquímetros, que traerá grandes beneficios al comercio y a la ciudadanía.

      Dijo que los recursos que se obtengan serán administrados por el municipio.  

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      El regidor Isaías Rivera, dijo que se estarán cobrando 8 pesos la hora a los vehículos y a 2 pesos a los motociclistas, en calles de la zona centro. 

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