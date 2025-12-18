Arriban paisanos a la Huasteca

Aquismón. - Alrededor de 5 mil paisanos arriban a la Huasteca para pasar las fiestas navideñas en familia.

Eleazar Lucero Bustos presidente de la Asociación Unidos por Aquismón, informó que se realizaron diversas reuniones de trabajo con cuerpos policíacos, para el ingreso de la Caravana del Migrante desde Laredo, Texas, con destino a la Huasteca.

Dijo que madrugaron para acudir por los hermanos, para que tuvieran un trayecto seguro.

Señaló que la Caravana salió este miércoles a las 3 de la mañana y que el objetivo es que lleguen con bien y sobre todo que no sean extorsionados durante su trayecto dentro del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se contó con el apoyo de autoridades de diversos estados de la República, el secretario de Gobierno del estado de Querétaro, el alcalde de Laredo, Texas.

Dijo que están felices de recibir a los connacionales en casa, quienes con gran esfuerzo, dedicación, sacrificio y trabajando hasta 3 turnos mandan dinero a sus familias en México, para que tengan una mejor calidad de vida.