Asegura policía auto con placas sobrepuestas

Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal aseguraron y canalizaron ante la Fiscalía de Justicia del Estado un automóvil con placas sobrepuestas, localizado en el sector poniente de la ciudad.

Los hechos se presentaron mientras los oficiales de la Policía Municipal realizaban labores preventivas y disuasivas sobre la calle Reforma, cuando fueron alertados de un posible robo de vehículo, la persona que lo reportó manifestó ser la propietaria del carro que hace unos días se encontraba fuera de la ciudad y al regresar, ya no encontró su automóvil, el cual había ubicado minutos antes estacionado sobre las calles Reforma y Regules.

Los elementos de la policía inmediatamente fueron a verificar el reporte, y al llegar al lugar constataron que efectivamente se encontraba un automóvil de la marca Ford Focus, color gris, con placas del estado de Tamaulipas, mismas que el denunciante no reconocía, ya que el automóvil lo había dejado sin placas por situaciones de regularización.

Al cotejar el estatus de las placas, arrojó que correspondían a un vehículo de la marca Nissan Sentra, razón por la cual fue asegurado y trasladado a la pensión, mientras que el área Jurídica de la corporación realizaba la correspondiente documentación para entregarla ante la Fiscalía de Justicia encargara de abrir la carpeta de averiguación previa.

