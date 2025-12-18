logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Asegura policía auto con placas sobrepuestas

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Asegura policía auto con placas sobrepuestas

Matehuala.- Elementos de la Policía Municipal aseguraron y canalizaron ante la Fiscalía de Justicia del Estado un automóvil con placas sobrepuestas, localizado en el sector poniente de la ciudad. 

Los hechos se presentaron mientras los oficiales de la Policía Municipal realizaban labores preventivas y disuasivas sobre la calle Reforma, cuando fueron alertados de un posible robo de vehículo, la persona que lo reportó manifestó ser la propietaria del carro que hace unos días se encontraba fuera de la ciudad y al regresar, ya no encontró su automóvil, el cual había ubicado minutos antes estacionado sobre las calles Reforma y Regules.

Los elementos de la policía inmediatamente fueron a verificar el reporte, y al llegar al lugar constataron que efectivamente se encontraba un automóvil de la marca Ford Focus, color gris, con placas del estado de Tamaulipas, mismas que el denunciante no reconocía, ya que el automóvil lo había dejado sin placas por situaciones de regularización.

Al cotejar el estatus de las placas, arrojó que correspondían a un vehículo de la marca Nissan Sentra, razón por la cual fue asegurado y trasladado a la pensión, mientras que el área Jurídica de la corporación realizaba la correspondiente documentación para entregarla ante la Fiscalía de Justicia encargara de abrir la carpeta de averiguación previa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En penumbras, la Plaza del Maestro
En penumbras, la Plaza del Maestro

En penumbras, la Plaza del Maestro

SLP

Jesús Vázquez

Vecinos urgen a las autoridades a reparar las lámparas

Pavimentan calle de Lomas Oriente
Pavimentan calle de Lomas Oriente

Pavimentan calle de Lomas Oriente

SLP

Miguel Barragán

Choque entre motos deja un lesionado
Choque entre motos deja un lesionado

Choque entre motos deja un lesionado

SLP

Redacción

Cierra la SRE; se van de vacaciones
Cierra la SRE; se van de vacaciones

Cierra la SRE; se van de vacaciones

SLP

Miguel Barragán