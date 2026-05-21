Atiende CMDH varias quejas de ciudadanos

RIOVERDE.- En lo que va del año, la Comisión Municipal de Derechos Humanos ha recibido 4 quejas, en contra de funcionarios de municipios vecinos, por presuntos abusos de autoridad por malos servicios que ofrecen a la población.

La titular de la dependencia Melissa Martínez Silva, relató que en este 2026, se han recibido quejas, las cuales de manera inmediata fueron remitidas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para darles seguimiento y emitir algún ordenamiento legal, hizo hincapié que es en contra de servidores públicos de otros municipios.

Las causas es que los funcionarios no brindan buen servicio, no son oportunos y la información no es clara de lo que ellos tramitan. Adelantó que se han canalizado quejas a instituciones de educación por violencia y bullying, sobre todo.