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Atiende CMDH varias quejas de ciudadanos

Se canalizan a instituciones educativas por bullying

Por Carmen Hernández

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Atiende CMDH varias quejas de ciudadanos

RIOVERDE.- En lo que va del año, la Comisión Municipal de Derechos Humanos ha recibido 4 quejas, en contra de funcionarios de municipios vecinos, por presuntos abusos de autoridad por malos servicios que ofrecen a la población.  

La titular de la dependencia Melissa Martínez Silva, relató que en este 2026, se han recibido quejas, las cuales de manera inmediata fueron remitidas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para darles seguimiento y emitir algún ordenamiento legal, hizo hincapié que es en contra de servidores públicos de otros municipios.  

Las causas es que los funcionarios no brindan buen servicio, no son oportunos y la información no es clara de lo que ellos tramitan.  Adelantó que se han canalizado quejas a instituciones de educación por violencia y bullying, sobre todo.

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