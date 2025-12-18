Atiende grupo AVE a menores abusados

RIOVERDE.- El Escuadrón AVE da seguimiento a un caso de 2 menores en situación vulnerable en la comunidad de Guayabitas.

El asesor jurídico Hugo Dávila, dio a conocer que se atienden cada una de las llamadas de auxilio que se reciben en el sistema Dif, por abusos cometidos contra menores de edad.

En esta ocasión se acudió a la localidad de Guayabitas, a dar seguimiento de un caso de 2 menores de edad que sufrían maltrato y diversos tipos de vejaciones.

Cuando fueron encontrados, se les entregó ropa abrigadora para que no pasen frío por las bajas temperaturas que se estarán registrando, además de otros apoyos que recibirán para que mejoren sus condiciones de vida.

También se les brindó una beca alimentaria, para que tengan comida saludable en casa.

Los pequeños tienen problemas de salud que afectan la columna vertebral y desarrollo auditivo, por lo que ya fueron canalizados ante médicos especializados para realizarles estudios para aplicarles algunas medidas para su sanación,