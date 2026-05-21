Atropellan a menor en Barrio Los Llanitos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un menor de edad fue atropellado por auto fantasma en el Barrio de los Llanitos, el que sufrió severas lesiones y que fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, se desconoce quién fue el responsable ya que que huyó del lugar de los hechos.

Los hechos ocurrieron este miércoles a las 3 de la tarde en la calle Colón en el Vado de los Llanitos. Sin embargo, el menor fue embestido por un automovilista que huyó con rumbo desconocido. Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil municipal, quienes al ver la gravedad de las lesiones, optaron por trasladar al menor a una clínica particular a recibir atención médica, por las lesiones.