logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REFLEXIONA SU FE

Fotogalería

REFLEXIONA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Atropellan a menor en Barrio Los Llanitos

Por Carmen Hernández

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Atropellan a menor en Barrio Los Llanitos

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un menor de edad fue atropellado por auto fantasma en el Barrio de los Llanitos, el que sufrió severas lesiones y que fue atendido por paramédicos de Protección Civil Municipal, se desconoce quién fue el responsable ya que que huyó del lugar de los hechos.  

Los hechos ocurrieron este miércoles a las 3 de la tarde en la calle Colón en el Vado de los Llanitos. Sin embargo, el menor fue embestido por un automovilista que huyó con rumbo desconocido.  Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil municipal, quienes al ver la gravedad de las lesiones, optaron por trasladar al menor a una clínica particular a recibir atención médica, por las lesiones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala
Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

Tormenta destruye casa recién construida en Plan de Ayala

SLP

Huasteca Hoy

El afectado solicitó ayuda a Protección Civil para remover el árbol que destruyó su vivienda.

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada
Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

Dos ataques de abejas y enjambres ubicuos en esta temporada

SLP

Huasteca Hoy

Un enjambre fue retirado frente al Hotel Misión para evitar riesgos a peatones en Ciudad Valles.

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca
Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

Árboles caídos, apagones y encharcamientos deja temporal en la Huasteca

SLP

Redacción

Protección Civil Estatal informó que no se registraron daños mayores tras las lluvias

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles
Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

Protestan contra constructora de viviendas del Bienestar en Valles

SLP

Huasteca Hoy

Vecinos bloquearon accesos a las construcciones, pues denuncian que han provocado daños en bardas contiguas