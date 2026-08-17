Aumenta nivel del río Valles

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CIUDAD VALLES.- A pesar de la alerta de Protección Civil Municipal de El Naranjo sobre un aluvión en el Valles por las intensas lluvias, el afluente a la altura del municipio vallense apenas subió 10 centímetros de nivel.

Durante el sábado 15 de agosto, las autoridades de Protección Civil de El Naranjo dieron a conocer la posibilidad de un aluvión, debido a fuertes precipitaciones que han caído en ese municipio y en el sur de Tamaulipas (área geográfica donde nace el afluente).

La medición que hizo Protección Civil Municipal de Valles, a cargo de Miguel Ángel Sánchez Hernández fue de un aumento de 10 centímetros de la noche de este sábado al mediodía de este domingo, llegando a los 70 centímetros de nivel.