Nombra Medina otra corcholata para 2027
Vernice Soria Treviño, propuesta para alcaldesa
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES.- Vuelve a nombrar a una posible corcholata de su grupo político el alcalde David Medina: la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.
El presidente municipal ha soltado nombres sobre posibles personas que pudieran ser propuestas por su grupo político para la candidatura a la Presidencia Municipal, entre ellas han surgido los nombres de Anel Coronado Aguilar, tesorera del municipio; el delegado de Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas; el presidente del Verde en Valles y su hijo mayor, David Medina Avendaño y ahora también barajó la posibilidad de la hotelera y directora de Turismo, Soria Treviño.
Soria Treviño ha sido la directora de esta instancia desde que inició la administración e incluso ella fue una de las primeras funcionarias dadas a conocer por el entonces candidato reelecto, David Medina Salazar.
no te pierdas estas noticias
David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles
Huasteca Hoy
Fuentes cercanas al partido señalan que analiza separarse del cargo que asumió el pasado 23 de febrero
Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos
Redacción
Genera inconformidad de paterfamilias la necedad del político