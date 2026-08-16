Nombra Medina otra corcholata para 2027

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CIUDAD VALLES.- Vuelve a nombrar a una posible corcholata de su grupo político el alcalde David Medina: la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.

El presidente municipal ha soltado nombres sobre posibles personas que pudieran ser propuestas por su grupo político para la candidatura a la Presidencia Municipal, entre ellas han surgido los nombres de Anel Coronado Aguilar, tesorera del municipio; el delegado de Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas; el presidente del Verde en Valles y su hijo mayor, David Medina Avendaño y ahora también barajó la posibilidad de la hotelera y directora de Turismo, Soria Treviño.

Soria Treviño ha sido la directora de esta instancia desde que inició la administración e incluso ella fue una de las primeras funcionarias dadas a conocer por el entonces candidato reelecto, David Medina Salazar.