logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Nombra Medina otra corcholata para 2027

Vernice Soria Treviño, propuesta para alcaldesa

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A
Nombra Medina otra corcholata para 2027
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Vuelve a nombrar a una posible corcholata de su grupo político el alcalde David Medina: la directora de Turismo, Vernice Alejandra Soria Treviño.

      El presidente municipal ha soltado nombres sobre posibles personas que pudieran ser propuestas por su grupo político para la candidatura a la Presidencia Municipal, entre ellas han surgido los nombres de Anel Coronado Aguilar, tesorera del municipio; el delegado de Sedesore, Jesús Guadalupe González Vargas; el presidente del Verde en Valles y su hijo mayor, David Medina Avendaño y ahora también barajó la posibilidad de la hotelera y directora de Turismo, Soria Treviño.

      Soria Treviño ha sido la directora de esta instancia desde que inició la administración e incluso ella fue una de las primeras funcionarias dadas a conocer por el entonces candidato reelecto, David Medina Salazar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles
      David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles

      David Medina Jr. podría dejar dirigencia del Verde en Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      Fuentes cercanas al partido señalan que analiza separarse del cargo que asumió el pasado 23 de febrero

      Motociclista se estampa contra equino
      Motociclista se estampa contra equino

      Motociclista se estampa contra equino

      SLP

      Carmen Hernández

      Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos
      Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos

      Otra de Tecmol, acude a entrega de desayunos fríos

      SLP

      Redacción

      Genera inconformidad de paterfamilias la necedad del político

      Cae hombre de azotea
      Cae hombre de azotea

      Cae hombre de azotea

      SLP

      Carmen Hernández