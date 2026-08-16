La Plaza 5 de Mayo, enorme basurero

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Cedral.- Durante la Feria Regional la Plaza 5 de Mayo donde se encuentra instalado el Teatro del Pueblo fue convertida en un basurero debido a la afluencia de visitantes que han acudido a disfrutar de los diferentes artistas y actividades que se presentan.

El piso y las jardineras de la Plaza 5 de Mayo, así como algunas de las calles cercanas amanecen llenas de desechos, ya que los contenedores de basura rápidamente llegan a su capacidad máxima. Ante esta situación, algunas personas terminan depositando sus residuos en el piso, las jardineras e incluso en las principales calles de la ciudad.

Durante estos días, miles de personas han acudido a los diferentes eventos de la Feria Regional lo que ha generado exceso de desechos en los espacios públicos.

Habitantes han manifestado que la Feria Regional ha sido muy atractiva y que existe una importante afluencia de visitantes; sin embargo, consideran que hizo falta colocar una mayor cantidad de contenedores de basura tanto en la plaza como en sus alrededores, con el propósito de evitar la acumulación de desechos.

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Ante esta situación, también se ha incrementado considerablemente el trabajo del personal de limpia, cuyos trabajadores realizan labores constantes para mantener en buenas condiciones los espacios públicos, aunque debido a la gran cantidad de basura generada durante los eventos, no se dan abasto para atender todos los puntos de la ciudad.