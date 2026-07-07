Aumentan embarazos en edad de riesgo

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CIUDAD VALLES.- Aumentan los registros de embarazos en edad de riesgo, de acuerdo con la Coordinación de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria V.

Ariana Pérez Hernández, titular de esa Coordinación informó que ante la aparición de mujeres en estado de gravidez tanto adolescentes como de 35 años o más, su oficina tiene como encomienda identificar oportunamente los factores de riesgo y orientar a lo largo de todo el periodo de gestación a la mujer, sea de la edad que sea, ya que han proliferado los embarazos en los extremos de la edad y eso podría complicar las cosas.

Refirió que la orientación está dirigida a la pareja, prevenir enfermedades, así como cambiar la alimentación para que el embarazo reduzca su riesgo de complicación.