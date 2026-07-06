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Finaliza Mundialito de Futbol; premian a los ganadores

Participaron alumnos desde nivel básico y secundaria

Por Carmen Hernández

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Finaliza Mundialito de Futbol; premian a los ganadores
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      RIOVERDE.- Se llevó a cabo la final del Mundial de futbol donde participaron alumnos desde preescolar hasta nivel secundaria.  

      En el campo de juego se llevó a cabo la premiación de las finales deportivas, donde se reconoció el talento de los alumnos.  

      En preescolar obtuvo el primer lugar el Jardín de Niños Juan Ruiz de Alarcón y Colegio de la Paz. 

      En nivel primaria Escuela Primaria Emilio Carranza y Colegio Pablo Picasso. 

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      En Secundaria, el triunfo fue para la Secundaria Técnica 2 Dolores Herrera. 

      Hugo Balderas Dávila, representante de la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, quien felicitó a los participantes por su disciplina, esfuerzo y dedicación en el deporte.

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