Finaliza Mundialito de Futbol; premian a los ganadores
Participaron alumnos desde nivel básico y secundaria
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RIOVERDE.- Se llevó a cabo la final del Mundial de futbol donde participaron alumnos desde preescolar hasta nivel secundaria.
En el campo de juego se llevó a cabo la premiación de las finales deportivas, donde se reconoció el talento de los alumnos.
En preescolar obtuvo el primer lugar el Jardín de Niños Juan Ruiz de Alarcón y Colegio de la Paz.
En nivel primaria Escuela Primaria Emilio Carranza y Colegio Pablo Picasso.
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En Secundaria, el triunfo fue para la Secundaria Técnica 2 Dolores Herrera.
Hugo Balderas Dávila, representante de la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia, quien felicitó a los participantes por su disciplina, esfuerzo y dedicación en el deporte.
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