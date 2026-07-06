Enjambre de abejas ataca a turistas

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RIOVERDE.- Turistas y guías que participaban en una excursión en una cueva, fueron atacados por un enjambre de abejas, un guía resultó con 300 picaduras.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Cieneguilla, cuando 2 turistas participaban en una excursión, acompañados de dos guías, de manera repentina fueron atacados por un enjambre de abejas.

Como pudieron solicitaron el apoyo a los cuerpos de emergencia acudiendo paramédicos de la Cruz Roja, Protección Civil y bomberos, quienes por varias horas buscaron a los lesionados, dado que cayó la noche y el camino era de difícil acceso.

Uno de los guías recibió múltiples picaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que se le aplicó un medicamento para contrarrestar los efectos de las picaduras, tras estabilizar al paciente extraerlo del área de difícil acceso, fue entregado a los paramédicos de la Cruz Roja.

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Por lo que fue necesario su traslado de manera inmediata al Hospital Regional de Rioverde. Mientras que los compañeros fueron canalizados al nosocomio, para lograr que se recuperarán.