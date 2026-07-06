Aumenta el costo del queso artesanal

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RIOVERDE.- Se incrementó un 5% el costo de queso artesanal, que a finales de año escasea, por la falta de leche.

Concepción Montealvo explicó que tienen más de 90 años dedicándose a la venta del queso, que resulta un artículo muy solicitado por su calidad y buen sabor.

Refiere que el producto es natural, proviene de San José de Albuquerque.

Se tiene a la venta en diversas presentaciones como ahumado, enchilado, ranchero, botanero y asadero.

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El de mayor demanda por los paisanos es el queso ranchero, que tiene un costo desde 27 a 130 pesos.

Este queso se puede conservar 6 meses sin refrigeración y un año refrigerado, enfatizó, el productor.

El producto tuvo un incremento de un 5 por ciento por los costos de los insumos, pero en noviembre y diciembre es cuando hay poco queso, por la falta de leche en la comunidad y por ende no se puede elaborar el delicioso queso.