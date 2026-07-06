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Aumenta el costo del queso artesanal

Por Carmen Hernández

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Aumenta el costo del queso artesanal
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      RIOVERDE.- Se incrementó un 5% el costo de queso artesanal, que a finales de año escasea, por la falta de leche.

      Concepción Montealvo explicó que tienen más de 90 años dedicándose a la venta del queso, que resulta un artículo muy solicitado por su calidad y buen sabor.

      Refiere que el producto es natural, proviene de San José de Albuquerque.

      Se tiene a la venta en diversas presentaciones como ahumado, enchilado, ranchero, botanero y asadero.

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      El de mayor demanda por los paisanos es el queso ranchero, que tiene un costo desde 27 a 130 pesos. 

      Este queso se puede conservar 6 meses sin refrigeración y un año refrigerado, enfatizó, el productor. 

      El producto tuvo un incremento de un 5 por ciento por los costos de los insumos, pero en noviembre y diciembre es cuando hay poco queso, por la falta de leche en la comunidad y por ende no se puede elaborar el delicioso queso.

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