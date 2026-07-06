Promueve Universidad de Matehuala lucha contra las adicciones

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Matehuala.- En el marco del día internacional de la lucha contra el uso y tráfico ilícito de drogas, la Universidad de Matehuala, a través del Departamento de Tutorías y el Departamento de Salud Universitaria llevó a cabo el Conversatorio de Prevención de Adicciones, una actividad orientada a promover la conciencia, autocuidado y bienestar integral de la comunidad estudiantil.

La jornada tuvo como propósito brindar información oportuna y generar un espacio de diálogo que permitiera a las y los estudiantes reflexionar sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas, así como fortalecer las herramientas necesarias para la toma de decisiones responsables y la construcción de estilos de vida saludables.

Con el objetivo de brindar la oportunidad de participación al mayor número posible de estudiantes, el conversatorio se desarrolló en turno matutino y vespertino, permitiendo que alumnas y alumnos de diferentes programas académicos interactuaran con los especialistas, resolvieran sus inquietudes y reflexionaran sobre la importancia de adoptar hábitos saludables que favorezcan su crecimiento personal, académico y profesional.

Con acciones como este conversatorio, se está fortaleciendo una cultura de prevención y autocuidado, convencida de que la información, la educación y el acompañamiento son herramientas esenciales para formar profesionales responsables y ciudadanos comprometidos con el bienestar propio y el de la sociedad.

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