Aumentan los empeños por el fin de los ciclos escolares
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RIOVERDE.- Casas de empeño esperan se incrementen en 40% los empeños por las fiestas que padres de familia harán por las clausuras del ciclo escolar.
Cabe destacar que en dos ocasiones se ha cambiado el cierre del ciclo escolar. Administradores dieron a conocer que los padres de familia acuden a las casas de empeño a llevar los celulares, joyería, laptops y hasta bicicletas para empeñarlas.
Es por ello que esperan se incremente hasta en un 40%, porque buscan resolver de manera inmediata para la compra de uniformes, vestidos y para los platillos, que son los que tienen un costo muy alto.
Finalmente mencionaron que se les brinda un mes y medio para que paguen o piden prórroga.
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