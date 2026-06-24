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Graduaciones golpean a la economía familiar

Adelanto del fin del ciclo escolar generó gastos adicionales a los padres

Por Jesús Vázquez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Graduaciones golpean a la economía familiar
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      MATEHUALA.- Las graduaciones se adelantaron debido al adelanto del fin del ciclo escolar, aunque estaban programadas para el mes de julio.

      Sin embargo, la Secretaría de Educación ordenó que el ciclo escolar concluyera a finales de junio, lo que provocó que las ceremonias de graduación se realizaran antes de lo previsto y que muchos padres de familia enfrentaran pérdidas económicas por los servicios que ya habían apartado.

      Prestadores de servicios no pudieron ajustarse a las nuevas fechas, ya que tenían otros eventos sociales programados. Las graduaciones se llevarían a cabo entre el 10 y el 13 de julio, pero ahora las escuelas de nivel básico están adelantando las ceremonias para esta misma semana. El problema es que este cambio ha incrementado los gastos, ya que en algunas escuelas los padres de familia habían reservado salones de eventos y contratados servicios como sonido, decoración, fotografía y otros relacionados con la graduación.

      Ahora, al solicitar el cambio de fecha, algunos salones y proveedores de servicios les han informado que no pueden atenderlos, debido a que ya tienen compromisos previamente agendados para esas fechas.

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      Otro problema surgió porque algunos padres de familia decidieron que sus hijos utilizaran trajes y vestidos para la graduación que fueron adquiridos por internet. Sin embargo, la ropa estaba programada para llegar hasta el mes de julio, por lo que ahora se encuentran buscando prendas similares en tiendas locales o recurriendo a costureras para que confeccionen los trajes y vestidos en pocos días.

      Los padres de familia que tienen hijos próximos a graduarse aseguran que la situación les ha generado complicaciones y gastos adicionales, por lo que están enfrentando dificultades para cumplir con todos los preparativos de última hora.

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