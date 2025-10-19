logo pulso
Estado

Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse

Por la temporada, pueden resultar peligrosos

Por Carmen Hernández

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Aumentan los males respiratorios, piden a población protegerse

RIOVERDE.- Aumentan las enfermedades por virus respiratorios que son situaciones comunes en esta temporada, por lo que exhortan a familias a cuidarse para evitar estos males, que pueden resultar peligrosos.

El pediatra Genaro Olvera señaló que en este mes inician las actividades en el tema de los virus respiratorios como el Covid e influenza, empieza a circular el catarro común y que puede llegar a causar una neumonía que pone en riesgo la vida del paciente. 

En cuanto a las lluvias que se han presentado durante esta temporada, dijo que esto puede incrementar los casos de dengue, por eso la importancia de limpiar los patios y mantenerlos desyerbados.  Señaló que ya no hay medicación, en cuanto los padres de familia ven al niño enfermo de manera inmediata deben llevarlo con el pediatra para que se le pueda diagnosticar su mal y darles los medicamentos que requiera para sanar.

