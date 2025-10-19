Habrá concurso de fotografía de catrines y catrinas

Rioverde.- Invitan al concurso de fotografía de catrinas y catrines, la convocatoria se cierra el 28 de octubre y se espera tener una buena respuesta de personas que quieran participar en este evento.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para el Festival de Muertos, con la finalidad de celebrar las tradiciones de día de muertos con algunos eventos culturales.

Es por ello que se les invita a los que vayan a participar que tomen sus fotografías con la temática de catrines y catrinas tradicionales y poder competir, se tendrán premios muy atractivos para los tres primeros lugares.

Se premiará al primer lugar con 3 mil pesos, 2 mil pesos al segundo lugar y tercer lugar mil pesos, aunque a los demás participantes se les entregará un reconocimiento por sus trabajos presentados.

Las personas interesadas en participar deberán enviar su material a la página oficial de Karina Quintero de Facebook.

Los participantes tendrán hasta el 28 de octubre para registrar sus imágenes, se estará dando a conocer a los ganadores el 30 de octubre y la entrega de los premios.