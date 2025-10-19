Abandonan carro chocado en colonia La Virgen

Al chocar contra un poste de concreto, un automóvil sufrió fuertes daños materiales y al final fue abandonado por su conductor, esto en la avenida San Miguel en la colonia La Virgen.

El hecho ocurrió la madrugada de este sábado, en que el automóvil Chevrolet de color azul, circulaba sobre la mencionada avenida en el tramo de la colonia La Virgen hacia el Anillo Periférico Oriente, en Soledad.

En determinado momento el conductor perdió el control del volante y de esta forma el carro se estampó de frente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se localiza, quedando totalmente destrozado ante el fuerte impacto.

Posteriormente, elementos de Tránsito de Soledad llegaron a tomar conocimiento del percance pero para entonces el conductor se había retirado y el auto se encontraba abandonado, por lo que fue enviado a una pensión particular hasta que sea reclamado por su propietario.

