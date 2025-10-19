logo pulso
DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Incendio arrasa con una bodega

Por Redacción

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Incendio arrasa con una bodega

CIUDAD VALLES.- Un incendio registrado en un local de la zona centro de Ciudad Valles generó la movilización de los cuerpos de emergencia; únicamente se reportaron pérdidas materiales.

La mañana de este sábado, una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre humo que salía de un establecimiento ubicado en la calle Zaragoza, entre bulevar México-Laredo y Galeana.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y confirmaron que el fuego se había propagado en el interior del local. El propietario intentaba sofocar las llamas con una manguera, sin lograr controlarlas. Los bomberos abrieron la cortina metálica para ventilar el área y atacar el fuego de manera directa. Tras varios minutos de labores, lograron controlar la emergencia.

El inmueble era utilizado como bodega, y parte de lo almacenado resultó consumido por las llamas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De manera preliminar, se presume que el incendio fue ocasionado por un cortocircuito.

