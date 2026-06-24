Automóvil "fantasma" atropella y mata a joven

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Auto fantasma atropella a joven en la comunidad del Terremoto, la que tuvo una muerte instantánea. Los lamentables hechos ocurrieron la noche del lunes en la comunidad del Terremoto, cuando una joven intentó cruzar, desafortunadamente un automóvil fantasma

la atropelló.

La mujer quedó sobre la cinta asfáltica, presentó traumatismo craneoencefálico. Automovilistas que se percataron de los hechos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes pretendían brindarle los primeros auxilios, pero confirmaron que no tenía signos vitales.

Al lugar acudieron personal de servicios periciales quienes levantaron el cuerpo de la infortunada y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, donde se realizó la necropsia de ley, más tarde el cuerpo fue reclamado por sus propios familiares, para brindar cristiana sepultura.

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