Reparan daños ocasionados por la tromba

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil se encuentra realizando labores de atención y evaluación en las comunidades afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Los elementos están revisando las zonas dañadas y brindando apoyo a las familias afectadas, mientras que el Departamento de Obras Públicas lleva a cabo trabajos de reparación en distintos caminos rurales.

Personal de Obras Públicas trabaja con maquinaria pesada en diversos puntos donde se registraron afectaciones, con el objetivo de restablecer el acceso y garantizar la seguridad de los habitantes. Entre las acciones prioritarias destaca la comunidad de El Herrero, donde ya se realizan trabajos para rehabilitar el camino que resultó dañado por las precipitaciones.

Por otra parte, personal de Obras Públicas también acudió a la comunidad de Tanque Colorado con maquinaria pesada para llevar a cabo labores de limpieza y rehabilitación del camino afectado. El objetivo es restablecer el tránsito vehicular y brindar condiciones seguras a los habitantes de la zona. Asimismo, acudieron a Tanque Colorado para verificar las condiciones en que se encuentra la comunidad y evaluar los daños ocasionados por las lluvias, a fin de determinar las acciones necesarias para atender a la población.

Las precipitaciones registradas en el municipio dejaron diversos daños en distintos puntos de la ciudad y en varias comunidades rurales, por lo que será necesario realizar trabajos de reparación en caminos y accesos afectados para restablecer la comunicación y la movilidad de los habitantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí