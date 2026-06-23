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Protestan padres por la falta de aulas en escuela primaria

En Los Otates, alumnos toman clases a la intemperie; se manifiestan

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Protestan padres por la falta de aulas en escuela primaria
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      AQUISMÓN.- Hacen manifestación paterfamilias de la primaria de Los Otates (a 18 kilómetros de la cabecera con Valles) por falta de aulas en la institución y exposición de los alumnos a la intemperie, lo que pone en riesgo su salud.

      Hace tres años, la caída de mezcla de cemento seco en la espalda de un niño fue el detonante para que la dirección de la primaria Benito Juárez de Los Otates solicitara un peritaje infraestructural a la dirección de Protección Civil que, a la postre, determinó que tres salones ya no estaban en condiciones de tener alumnos bajo su techo por el riesgo de colapso.

      Desde hace tres años estaba sin las aulas y poco después pidieron apoyo directo al Gobernador del Estado para que construyeran tres nuevas y, aunque les prestaron un par de aulas móviles, no se ha edificado nada de lo pedido.

      Por eso hoy exigieron que se les construyan, puesto que los niños toman clases bajo una galera, con las inclemencias propias de la Huasteca, como el calor extremo.

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      Por lo pronto, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado informó, este mismo lunes que la obra ya está contemplada dentro del paquete de obras del Instituto de Infraestructura Física Educativa y que darán seguimientos a ésta y otras necesidades.

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