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Colonias a oscuras luego de tromba

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Colonias a oscuras luego de tromba
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      CIUDAD VALLES.- Colonias cumplen más de 36 horas sin energía eléctrica, luego de la tromba del sábado que azotó a Valles.

      En esta ocasión, colonias como Santa Rosa o Montecillos y parte de la San Rafael o la Solidaridad se quedaron sin luz desde las ocho de la noche del sábado 19 de junio, es decir, dos horas antes de la tempestad que azotó a Valles y el norte de la Huasteca de las 10 a las 10:40 de la noche de la misma fecha.

      Lugares como Montecillos seguían sin luz hasta la mañana de hoy, con registros de visitas de operarios de la Comisión Federal de Electricidad, pero sin hacer la reparación pertinente.

      De igual forma en la colonia América, en donde la electricidad dejó de funcionar durante la borrasca, hasta el mediodía de este lunes vieron restablecido el servicio.

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      La queja general fue que el servicio telefónico del 071 dejaba esperando hasta 20 minutos a los afectados.

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