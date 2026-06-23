Chocan taxi y auto cerca de la Obrera

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CIUDAD VALLES.- Solo daños materiales provocó un choque entre un taxi y un vehículo particular en las inmediaciones de la colonia Obrera.

El percance ocurrió la mañana de este lunes, cuando el conductor de un automóvil marca Mazda 3 color azul circulaba sobre la calle Juan Sarabia.

Al intentar cruzar la calle Tamaulipas, considerada vía de preferencia, su unidad fue impactada en la parte posterior izquierda por un vehículo Nissan Versa verde con blanco, habilitado como taxi, con número económico 282 del sitio El Carmen 2.

En un principio, el conductor del Mazda responsabilizaba al taxista del accidente, argumentando que había realizado la maniobra con precaución y que prácticamente ya había terminado de cruzar. Además, aseguró que el taxi circulaba a exceso de velocidad. Por su parte, el chofer del vehículo de alquiler sostuvo que transitaba sobre la vía de preferencia y que el automóvil particular invadió su paso.

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Finalmente, el conductor del Mazda aceptó la responsabilidad del percance y se comprometió a cubrir los daños ocasionados, llegando a un acuerdo con el taxista sin necesidad de la intervención de las autoridades.