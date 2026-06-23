logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Fotogalería

SAN LUIS POTOSÍ REÚNE A LÍDERES DE LA TERMOFUSIÓN EN EL SHOWROOM ROADSHOW MCELROY MÉXICO 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Chocan taxi y auto cerca de la Obrera

Por Redacción

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Chocan taxi y auto cerca de la Obrera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Solo daños materiales provocó un choque entre un taxi y un vehículo particular en las inmediaciones de la colonia Obrera.

      El percance ocurrió la mañana de este lunes, cuando el conductor de un automóvil marca Mazda 3 color azul circulaba sobre la calle Juan Sarabia.

      Al intentar cruzar la calle Tamaulipas, considerada vía de preferencia, su unidad fue impactada en la parte posterior izquierda por un vehículo Nissan Versa verde con blanco, habilitado como taxi, con número económico 282 del sitio El Carmen 2.

      En un principio, el conductor del Mazda responsabilizaba al taxista del accidente, argumentando que había realizado la maniobra con precaución y que prácticamente ya había terminado de cruzar. Además, aseguró que el taxi circulaba a exceso de velocidad. Por su parte, el chofer del vehículo de alquiler sostuvo que transitaba sobre la vía de preferencia y que el automóvil particular invadió su paso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, el conductor del Mazda aceptó la responsabilidad del percance y se comprometió a cubrir los daños ocasionados, llegando a un acuerdo con el taxista sin necesidad de la intervención de las autoridades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo
      Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      "Chicas buena onda" en multitudinario festejo a padres de El Naranjo

      SLP

      Redacción

      El alcalde recibió atención de todo el país e incluso le dedicaron todo tipo de adjetivos

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz
      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      Tormenta tumba árboles y deja colonias sin luz

      SLP

      Redacción

      La borrasca duró solo algunos minutos, suficientes para causar daños

      Llama la iglesia a orar por los papás
      Llama la iglesia a orar por los papás

      Llama la iglesia a orar por los papás

      SLP

      Jesús Vázquez

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales
      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      Darán reconocimiento a comisariados ejidales

      SLP

      Carmen Hernández

      Se darán a conocer los logros obtenidos en el Centro de Atención Agraria