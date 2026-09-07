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Bomberos capturan dos víboras

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos capturan dos víboras
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      Matehuala.- Una víbora apareció en el Parque Las Camelias, por lo que trabajadores de este lugar inmediatamente solicitaron el apoyo de elementos del Cuerpo de Bomberos para que acudieran a capturar al reptil y evitar que pudiera causar daño a los asistentes al centro de recreación.

      De acuerdo con la información proporcionada por los Bomberos, recibieron una llamada de auxilio en la que se informaba de la presencia de una víbora, por lo que inmediatamente acudieron al parque, los tragahumo lograron localizar al animal, pero ya estaba muerto.

      Por otra parte, también recibieron otra llamada de auxilio, en la que solicitaban apoyo debido a la presencia de otra serpiente en un domicilio particular de la colonia Pineño, por lo que acudieron de inmediato, para evitar que el reptil pudiera dañar a una persona.

      Llegaron a la calle Carbonera, donde los propietarios de una vivienda solicitaron su apoyo para capturar una serpiente que se encontraba dentro de su casa.

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      Los elementos localizaron al reptil en un sofá que se encontraba en el patio del domicilio, por lo que procedieron a capturarlo. 

      Posteriormente, la serpiente fue trasladada a un lugar adecuado y liberada en su hábitat natural. Afortunadamente, en ninguno de los dos casos se registraron personas lesionadas.

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