Bomberos rescatan halcón peregrino

RIOVERDE.- Elementos del Cuerpo de Bomberos rescataron un halcón peregrino que estaba en una vivienda de la calle Madero, el cual no podía volar, por alguna lesión que sufrió.

Los tragahumo atendieron una llama de auxilio, donde se solicitaba su apoyo para rescatar un ave.

El Comandante Hilario Vázquez Méndez dio a conocer que acudió la unidad M9 al rescate de un halcón que estaba en un patio postrado en el patio de una vivienda.

El ave voladora no podía volar, debido presuntamente a que había sufrido alguna lesión.

El halcón luego de ser atrapado se trasladó a la Estación de Bomberos debidamente resguardado, para entregarlo a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el marco jurídico de la protección de las aves.

El animal fue evaluado y luego sería dejado en libertad en su hábitat natural.