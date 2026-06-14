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Busca desligitimar al Colectivo Voz y Dignidad

Dirigente del Colectivo califica de "estúpida" a funcionaria

Por Redacción

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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      CIUDAD VALLES.- Llama "estúpida" la representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, Edith Pérez Rodríguez a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

      "Ahorita la secretaria Rosa Icela (Rodríguez Velázquez)... qué estúpida mujer y lamento mucho que sea una mujer la que diga que ´con qué recursos se fueron las madres buscadoras a México (CDMX)´, con los que hayan sido y quién les haya donado".

      Se refirió a la reciente declaración de la secretaria de Gobernación, quién dijo que se iba a investigar el presunto financiamiento que habrían utilizado las madres buscadoras de Jalisco para ir a protestar a la Ciudad de México recientemente, en un ardid por restar legitimación al movimiento.

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