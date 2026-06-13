Llama Iglesia a cuidar el medio ambiente

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Matehuala.- La iglesia católica exhorta a la población a cuidar el medio ambiente desde las plantas, árboles, pero también a los animales, para recuperar nuestro planeta, pues se ha perdido el entorno ambiental que sufre muchos daños.

Refieren que estamos viviendo un cambio climatológico muy diferente, este año en Matehuala y en todo el mundo se están elevando mucho las temperaturas, pues antes nunca se resentían, y en parte es porque la sociedad se ha encargado de destruir el medio ambiente.

Se dijo que la gente ha entendido ya muy tarde el problema, de lo importante que es el cuidado del medio ambiente, y a muchas personas les ha entrado lo ecologista y empiezan a plantar arbolitos en la ciudad, pero la idea no es solo plantarlos si no también cuidarlos, regarlos y protegerlos, para que sigan creciendo y ayudándonos a recuperar nuestro medio ambiente y quizás de esta manera a los niños de hoy les tocará un mejor planeta en el futuro.

La iglesia exhorta a los ciudadanos a unirse a este esfuerzo, y entre todos apoyar al cuidado del medio ambiente.

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Algunas personas han empezado a plantar arbolitos afuera de sus casas, con la idea de que les de mayor sombra en un futuro y se refresquen las casas, ya que hay una fuerte onda de calor atacando en toda la región.