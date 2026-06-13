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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Eficiencia operativa y conservación de alimentos: dos prioridades que marcan el futuro de la industria alimentaria

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Invitan al Festival de chorizo y queso

Se promoverán artículos que producen personas del municipio

Por Carmen Hernández

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Invitan al Festival de chorizo y queso
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      SAN CIRO DE ACOSTA.- Todo listo para el Festival de chorizo y queso que se llevará a cabo el próximo 12 de julio, los participantes podrán vender sus productos y tener una oportunidad de promover sus productos que producen.  

      Mónica Pereyra dio a conocer que ultiman detalles de lo que será el evento.

      El evento está programado para el próximo 12 de julio de 9 de la mañana a 12 del día en el Andador Urbano. 

      Se premiará a los 3 primeros lugares del concurso de chorizo y al primer lugar de queso artesanal.  Las personas podrán inscribirse en las oficinas del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif), la fecha límite es el próximo 10 de julio. 

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      Los comerciantes podrán expender platillos con chorizo, los quesos y sus derivados. 

      Lo que se busca es promover la riqueza gastronómica de la región e impulsar el comercio local.

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