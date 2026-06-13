Integrarán Registro Nacional de Turismo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- La delegación de Turismo del Altiplano está llevando a cabo visitas a los prestadores de servicios de Matehuala y Cedral para realizar el Registro Nacional de Turismo, lo cual ayudará a las empresas en la promoción de los negocios ante los visitantes.

Personal de la Secretaría de Turismo visita las diferentes empresas dedicadas al turismo, y los está invitando a incorporarse al Registro Nacional de Turismo, que es una plataforma digital para difundir su oferta turística a nivel internacional, esto apoyará a los turistas a conocer qué lugares visitar cuando viajen por esta región.

Estas acciones son para fortalecer el turismo en el Altiplano y mejorar la oferta y demanda de los servicios turísticos, además de que en la actualidad ya mucha gente busca plataformas digitales para conocer varios lugares, de esta manera, al viajar ya tienen planeado en qué hotel se van a hospedar e incluso lugares dónde comer.

Se exhorta a los prestadores de servicios turísticos a que se incorporen al Registro Nacional de Turismo, ya que esto apoyará a que llegue más turismo a la región Altiplano, que es una región grande y muy bonito, pero mucha gente solo conoce el Pueblo Mágico de Real de Catorce y hay mucho más lugares que visitar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí