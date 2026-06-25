Cabildo de Vanegas destituye a síndico

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Vanegas.- El Cabildo de Vanegas, encabezado por el alcalde Gerónimo García Ruiz, aprobó la destitución del síndico municipal José Héctor Coronado Reyna, sin embargo, esta acción ha sido cuestionada, ya que el Cabildo no tiene la facultad de remover al síndico.

Cualquier procedimiento de suspensión o destitución debe ser aprobado por el Congreso del Estado.

El síndico municipal de Vanegas, José Héctor Coronado Reyna, dio a conocer que el único órgano facultado para destituirlo de su cargo es el Congreso del Estado y aseguró que fue víctima de una arbitrariedad.

Señaló que, de manera sorpresiva, durante una sesión de Cabildo se determinó removerlo de su cargo, afirmó que el procedimiento no se llevó a cabo conforme a la ley, pues el Cabildo no es la instancia jurídica competente para decidir sobre sus funciones como síndico municipal.

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Asimismo, indicó que emprenderá una defensa legal para ser restituido en su cargo.

Comentó que esta situación se originó después de que detectó algunas anomalías en trámites relacionados con programas de apoyo que se promueven en el Ayuntamiento, lo que lo obligó, en su carácter de síndico, a girar oficios a diversas áreas, tal como lo establece el reglamento.

Aseguró que estas acciones generaron molestias entre algunos funcionarios y que ello derivó en su destitución, por lo que procederá legalmente ante las instancias correspondientes.

Agregó que incluso le cambiaron la chapa de la oficina que ocupa, la cual se encuentra en un inmueble externo al Ayuntamiento. Consideró que, desde una perspectiva legal, esta acción podría constituir un acto de despojo. Además, señaló que también le retiraron las llaves a su secretaria, impidiéndole el acceso a las instalaciones donde desempeñaba sus funciones.