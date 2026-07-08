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Camión recolector daña una vivienda en V. del Carmen

El accidente ocurrió cuando la unidad maniobraba

Por Redacción

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Camión recolector daña una vivienda en V. del Carmen
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      CIUDAD VALLES.- Un camión recolector de desechos chocó contra la barda de una vivienda en el fraccionamiento Villas del Carmen; no se reportaron personas lesionadas.

      El percance ocurrió la tarde de este martes, en la esquina de la calle Segunda Privada Diana con Privada Diana, cerca de donde se construyen las Casas del Bienestar.

      Los trabajadores del Ayuntamiento realizaban la recolección de desechos en esa zona, pero al llegar a la esquina, el conductor del camión no alcanzó a dar vuelta, debido a que una camioneta SUV marca Audi, que estaba mal estacionada, le obstruía el paso, pues se encontraba muy cerca de la intersección.

      Por ese motivo tuvo que maniobrar en reversa y terminó impactándose contra la barda de un domicilio.

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      Al lugar llegó un responsable del área de Limpieza, quien dialogó con la propietaria del inmueble, y ambos llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.

      Sin embargo, los trabajadores no pudieron retirarse hasta que un vehículo que estaba delante de la camioneta fue movido; posteriormente, el conductor del camión cambió la ruta para poder salir del sector.

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