Capacitan a profes y personal de Cbtis en uso de extintores
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Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos ofrecieron una capacitación a los maestros y personal del CBTIS 151, sobre el uso de extintores portátiles y así ellos puedan actuar en caso de una emergencia.
Los bomberos acudieron a las instalaciones del CBTIS 151, ubicadas en la calle Ignacio Montes de Oca, en la colonia Providencia, donde tuvieron una plática con el personal y maestros de dicha institución sobre primeros auxilios, sobre todo sobre el uso de extintores portátiles.
De esta manera, si se presenta un incendio, ellos puedan actuar y apagarlo antes de que aumente y termine lesionado un estudiante.
Este tipo de capacitaciones son muy importantes, ya que en los laboratorios luego tienen objetos inflamables que, si los alumnos por error llegan a equivocarse, pueden provocar un incendio, el personal de la institución escolar estará preparado, puede evitarse que se genere un gran incendio.
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Durante la capacitación, los bomberos explicaron a los maestros y personal de la institución la manera correcta de utilizar un extintor, así como las medidas que deben tomarse ante una situación de emergencia, destacando que actuar de manera rápida y adecuada puede marcar la diferencia para evitar que un incidente pase a mayores.
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