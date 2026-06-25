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Capacitan a Técnicos en Urgencias Médicas

Fortalecen sus conocimientos en urgencias neonatales y pediátricas

Por Jesús Vázquez

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan a Técnicos en Urgencias Médicas
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      Matehuala.-  Personal de Protección Civil Municipal participó en una jornada de formación dirigida a los integrantes del programa de Técnicos en Urgencias Médicas (TUM), con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en la atención prehospitalaria que debe brindarse a bebés, niñas y niños en caso de una emergencia.

      La capacitación fue impartida por la doctora Elvira Grijalva Macías, quien desarrolló el tema de Urgencias Neonatales y Pediátricas, compartiendo conocimientos esenciales para la atención de recién nacidos, lactantes y menores de edad que enfrentan situaciones de emergencia. Destacó que la atención que requiere un bebé es muy diferente a la que se brinda a un adulto, por lo que es fundamental contar con personal capacitado en esta área.

      Cabe señalar que, lamentablemente, en Matehuala se han registrado accidentes en los que han resultado involucrados menores de un año de edad, principalmente por descuidos de algunos padres de familia que los trasladan en motocicletas o vehículos y circulan a exceso de velocidad, poniendo en riesgo su integridad.

      Durante la capacitación, las y los participantes reforzaron sus habilidades en la valoración, identificación y manejo inicial de diversas emergencias pediátricas, destacando la importancia de una atención oportuna y especializada para mejorar el pronóstico de los pacientes.

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      Estas actividades forman parte del compromiso permanente de Protección Civil de Matehuala por fortalecer la preparación de quienes participan en la atención de emergencias, contribuyendo a contar con personal cada vez más capacitado y con una comunidad mejor preparada para responder ante cualquier contingencia.

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