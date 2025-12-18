logo pulso
Casa Arte Altiplano realizará una colecta

Al término de la colecta presentarán un ballet folclórico

Por Jesús Vázquez

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- La Casa de Cultura Arte Altiplano, institución sin fines de lucro dedicada a la formación artística, realizará el próximo 21 de diciembre una colecta en la vía pública a través de un boteo, para recaudar fondos que permitan continuar con actividades culturales y educativas.

La directora de Arte Altiplano Gloria Peña, dio a conocer que será una colecta navideña inspirada en la Rama Veracruzana, con el objetivo de preservar y promover nuestras tradiciones culturales, por lo que invitan a la población a sumarse a esta noble causa, invitan a cooperar para que la Casa de Cultura Arte Altiplano pueda continuar llevando a cabo las actividades culturales en beneficio de la población.  Comentó que los lugares en los que harán la colecta serán la Plaza Juárez, Plaza de Armas y Parque Álvaro Obregón, en un horario de 5 de la tarde a las 7:30 P.M. 

Como agradecimiento, al término de la colecta se realizará una presentación de ballet folclórico en el Parque Álvaro Obregón. 

¡Una oportunidad para disfrutar arte y tradición en familia! Grupo de Danza Folclórica "Algarabía Mexicana". Declaró que todos los que estarán participando en esta colecta contarán con una identificación para que no se dejen engañar, agregó que el apoyo es fundamental para seguir fortaleciendo la cultura en Matehuala. 

