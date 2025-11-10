Cayó la producción ganadera: Lárraga

CIUDAD VALLES.- Edgar Lárraga Ortega, presidente de la Asociación Ganadera Local mencionó que la producción ganadera en Valles se redujo un 50 por ciento por las sequías que se resintieron durante muchos días en varios años.

Esto es producto de la resaca que ha dejado la sequía prolongada, desde el año 2019 hasta el 2023, en el que se perdió una gran cantidad de hatos, por muerte o por remate.

En el 2019, una de cada tres reses murió por el estiaje y paulatinamente cada año que pasó hubo pérdidas, que incluso en algunos casos de agremiados fueron totales.

Refirió que el precio de la res ha repuntado por falta de animales y que ahora que hay agua y hay pastos gracias a las lluvias, no hay hatos que alimentar.

