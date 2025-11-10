Vence el Barsa a Celta de Vigo

MADRID.- Robert Lewandowski consiguió un hat-trick para ayudar al Barcelona a ganar terreno al Real Madrid en La Liga española el domingo.

Después de que el Madrid fuera contenido por el Rayo Vallecano con un empate 0-0 — su segundo tropiezo consecutivo tras la derrota en la Liga de Campeones ante el Liverpool — Lewandowski y Lamine Yamal lideraron al Barcelona a una victoria 4-2 en el Celta de Vigo, acercando al club catalán a tres puntos del liderato.

El Villarreal, que ganó 2-0 al Espanyol el sábado para su tercera victoria consecutiva en La Liga, se mantuvo en tercer lugar, a cinco puntos del Madrid. El Atlético de Madrid, que venció 3-1 al Levante en casa el sábado, estaba cuarto, a seis puntos del liderato.

Las dificultades ofensivas del Barcelona continuaron — ha concedido 16 goles en sus últimos ocho partidos y no ha mantenido su portería a cero desde septiembre — pero el ataque volvió a asegurar la victoria del equipo como visitante.

El resultado detuvo la racha de cinco victorias consecutivas del Celta en todos los torneos. Fue una primera mitad frenética en Vigo, con el Celta remontando dos veces tras los goles de Lewandowski. Yamal adelantó a los visitantes en el tiempo de descuento de la primera mitad, y Lewandowski selló la victoria a los 73 minutos.

Lewandowski, quien se ha perdido tiempo de juego esta temporada debido a una lesión, no había marcado para el Barcelona desde septiembre en una victoria de liga contra la Real Sociedad.

Sergio Carreira y Borja Iglesias anotaron para el Celta.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad tras recibir una segunda tarjeta amarilla.