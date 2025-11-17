logo pulso
Celebran aniversario de dotación de tierras

Realizan acto cívico en Carbonera, por esta fecha histórica

Por Jesús Vázquez

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran aniversario de dotación de tierras

Matehuala.- Ayer fue celebrado el 88 aniversario de la dotación de tierras del Ejido de Carbonera, por lo que efectuó un desfile y un acto cívico en la comunidad para recordar esta fecha histórica.

En la plaza principal se llevó a cabo un acto cívico con los tradicionales honores a la bandera con la escolta de la escuela de la comunidad, en este evento protocolario estuvieron niños, jóvenes, adultos y el presidente ejidal de Carbonera, quien recordó esta fecha en la que por fin recibieron sus tierras los habitantes de este lugar. 

El desfile fue encabezado por la Banda de Guerra, también contaron con un tamborazo Ejidatarios de la Comunidad, quienes estuvieron marchando por toda la comunidad para celebrar este importante acto, y conmemorar el 88 aniversario de la dotación de tierras del ejido, los habitantes de este lugar se encontraban muy contentos.

Después del desfile hubo una gran verbena donde contaron con antojitos mexicanos, para convivir entre los habitantes, así mismo hubo un baile para celebrar este aniversario.

También habrá un desfile el próximo 20 de noviembre, para celebrar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

