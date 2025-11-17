Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

CIUDAD VALLES.- Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores dio a conocer que no sólo este lunes 17, sino tampoco el martes 18 de noviembre habría servicio en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además del día de asueto de ley de este lunes 17, el Instituto tendrá también las oficinas cerradas el martes 18, debido al día del empleado del INE, que en realidad es el 10 de febrero, pero que no se pudo otorgar en la fecha exacta porque estaban organizando la primera elección judicial de la historia, que se llevó a cabo el 1 de junio.

Por esa razón hasta el miércoles 19 de noviembre el módulo del Distrito 04 estará abierto a todo público, para que puedan acudir personas que requieran tramitar su credencial o realizar alguna modificación del documento.