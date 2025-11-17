Conductor, apunto de causar una tragedia

TANLAJÁS.- Un automovilista se topó con un mecate amarrado a una mufa y la tumbó, cayendo encima de una mujer que se encontraba cerca, lo que pudo generar una tragedia al caerle la pesada pieza en la espalda quedando tirada en el piso sin poder moverse.

Una mujer platicaba con otra, a inmediaciones del tianguis de este municipio cuando de pronto una mufa le cayó encima, a punto de ocasionarle una lesión de fatales consecuencias.

Un transeúnte corrió a dar aviso a los policías hasta la comandancia y por eso se presentaron minutos después en el lugar de los hechos, para tomar nota de lo sucedido.

Un hombre que manejaba su camioneta en la calle Ricardo Flores Magón no vio el mecate que cruzaba la calle y que estaba amarrado a la mufa, estirando la tensión del cable hasta que hizo caer el pequeño poste.

La mujer fue trasladada por autoridades de Protección Civil al Hospital General de Valles, para que fuera atendida de las lesiones sufridas por el tremendo golpe que se llevó, esperando no tenga consecuencias.