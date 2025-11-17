Piden no criminalizar las luchas sociales

CIUDAD VALLES.- Miguel Ángel Guzmán Michel, quien fue encerrado injustamente por “terrorismo” hace unas semanas, presentará una iniciativa en el Congreso de la Unión a la que llama “Ley del Punto Final”, para que se deje de criminalizar a la lucha social en México.

En junio pasado, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) encerraron en un centro de reclusión de alta seguridad de Veracruz a Guzmán Michel, a quien una voz anónima lo señaló como “terrorista, saboteador y delincuente organizado”, sin ofrecer ni una sola prueba.

A pesar de que el Gobierno federal le otorgó una amnistía al mes y medio de encierro, el juez de control “litigó” para hundirlo, sin embargo, logró su libertad.

Para que no se repita una historia de injusticia de ese tipo presentará esa iniciativa a manera de grupo social y, si es necesario a título personal, porque en este país, al que piensa diferente, al que marcha contra el Gobierno o al que tiene ideas diferentes a las del Estado es criminalizado.

Dijo que también pedirá modificaciones a la ley, porque hay jueces que cometen este tipo de actos ruines y nadie les da un castigo y, él no pedirá la cárcel para ellos, pero sí su inhabilitación y retiro de cédula.