logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Piden no criminalizar las luchas sociales

Guzmán Michel presentará iniciativa Ley del punto final

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Piden no criminalizar las luchas sociales

CIUDAD VALLES.- Miguel Ángel Guzmán Michel, quien fue encerrado injustamente por “terrorismo” hace unas semanas, presentará una iniciativa en el Congreso de la Unión a la que llama “Ley del Punto Final”, para que se deje de criminalizar a la lucha social en México.

En junio pasado, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) encerraron en un centro de reclusión de alta seguridad de Veracruz a Guzmán Michel, a quien una voz anónima lo señaló como “terrorista, saboteador y delincuente organizado”, sin ofrecer ni una sola prueba.

A pesar de que el Gobierno federal le otorgó una amnistía al mes y medio de encierro, el juez de control “litigó” para hundirlo, sin embargo, logró su libertad.

Para que no se repita una historia de injusticia de ese tipo presentará esa iniciativa a manera de grupo social y, si es necesario a título personal, porque en este país, al que piensa diferente, al que marcha contra el Gobierno o al que tiene ideas diferentes a las del Estado es criminalizado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que también pedirá modificaciones a la ley, porque hay jueces que cometen este tipo de actos ruines y nadie les da un castigo y, él no pedirá la cárcel para ellos, pero sí su inhabilitación y retiro de cédula.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incautan críos de loro cabeza amarilla
Incautan críos de loro cabeza amarilla

Incautan críos de loro cabeza amarilla

SLP

Carmen Hernández

Piden no criminalizar las luchas sociales
Piden no criminalizar las luchas sociales

Piden no criminalizar las luchas sociales

SLP

Redacción

Guzmán Michel presentará iniciativa Ley del punto final

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles
Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

SLP

Redacción

Conductor, apunto de causar una tragedia
Conductor, apunto de causar una tragedia

Conductor, apunto de causar una tragedia

SLP

Redacción

Auto se atoró en mecate que sostenía lonas de tianguistas y derriba mufa, que le cae a una mujer